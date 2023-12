Maurizio Mularoni premiato dal ministro Abodi

Agli "Oscar" delle bocce italiani ecco un importante riconoscimento per il mondo sportivo sammarinese, nello specifico per un presidente federale. Per l’edizione numero 42 degli "Mb Fib Awards" è stato ideato anche un premio per il "Personaggio internazionale" e il destinatario è stato Maurizio Mularoni, presidente della Fssb, la Federazione sammarinese sport bocce. Mularoni, che ha ricevuto la statuetta in bronzo raffigurante la dea della fortuna direttamente dalle mani del ministro dello sport italiano, Andrea Abodi, ha commentato con grande soddisfazione l’avvenimento. "Ricevere questo riconoscimento è per me un onore e motivo d’orgoglio – ha detto –. Sono felice di essere stato il primo ad aver ricevuto questo ambito premio". La serata di gala ha avuto luogo a Roma nel palazzo del Campidoglio. Il premio è stato consegnato a campioni, società, dirigenti, tecnici, arbitri e protagonisti dell’ultima stagione sportiva 2023.