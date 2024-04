Mc Dermott trascina i Waves alla vittoria sui campioni di Perugia

Neptunes e Waves sugli scudi, sconfitta per i Crabs nella sesta di campionato di Waterbasket Aics. Alla piscina Vandelli, i Neptunes, allenata da Andrea Pizzoli, superano Bolzano 51-13, con Nicola Cacciari e Fabio Crovara migliori marcatori con 14 e 12 punti. Trionfo a sorpresa per i Waves (guidati da Adriano Rubbi), 40-27 sui campioni d’Italia di Perugia, con l’italoirlandese Daniel McDermott miglior realizzatore con 15 punti. I Crabs (6 punti per Andrea Perone), allenati da Mariachiara Frezzotti cedono 40-24 contro Perugia nell’anticipo del turno successivo. La classifica vede a 9 punti Firenze (una partita in meno), Sogese Neptunes Bologna, Sogese Crabs Bologna e Perugia, con queste ultime, però, con una partita in più.