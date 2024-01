Mc Tour di golf. Chiti vince a Montelupo

La Louisiana del Monopoli, gara andata in scena sabato 27 gennaio al Golf Bellosguardo Vinci, è stata l’ultima gara prima della pausa invernale. L’attività riprenderà regolarmente il XX febbraio. Andrea Tarricone, Lorenzo Cavallini, Francesco Raugei e Guido Brogi hanno chiuso la stagione in bellezza imponendosi con 33 colpi. Simonetta Marchionni, Domenico Rizzo, Marcello Bertini e Guia Favallini (22) si sono imposti nella categoria netta. A Montelupo Matteo Chiti ha vinto la tappa del circuito Mc Tour, che ha fatto visita al circolo empolese domenica 28 gennaio. Il forte senior socio del Golf Bellosguardo Vinci ha completato le 18 buche da campionato in 69 colpi, uno solamente oltre il par. Marco Morelli (37) del Parco di Firenze, si è imposto in prima categoria precedendo Tommaso Pettini (36). In seconda Francesco Salesia (38) ha vinto davanti a Bernardo Rosadini (36) mentre in terza Francesco Fondatori (41) ha superato di misura Ottavio Tolva (40). Premi speciali a Patrizia Pecchioli (37) e Alberto Baldaccini (38), rispettivamente miglior lady e senior.

Andrea Ronchi