Meeting di Primavera di atletica. Giavellotto, record di Gaia Ruggeri e successo di Emanuele Salvucci

Nel giavellotto Gaia Ruggeri (Atletica Fabriano) ha fissato in 46.49 il nuovo record regionale assoluto all’Helvia Recina in occasione del Meeting di Primavera, riunione di inizio stagione tenutasi a Macerata. La vincitrice del martello allieve Orfei è anche seconda con 34.92 nel disco che vede il successo dell’atleta di casa Chiara Marangoni (Avis Macerata) con 36.96.

Al maschile nel disco successo di Massimo Ciferri (Sport Atletica Fermo) con 44.22 superando Davide Maltoni (Sef Stamura Ancona), secondo con 38.82, e Riccardo Stagnaro (Avis Macerata), terzo con 33.27. Sulla pedana del giavellotto Emanuele Salvucci (foto, Avis Macerata) si aggiudica la gara con un lancio a 64.71. Nel mezzo giro di pista Alexandr Muzi (Sef Stamura) è primo in 22.07. Nella gara femminile è Benedetta Boriani (Sef Stamura) ad avere la meglio in 25.23 seguita da Melissa Mogliani Tartabini (Grottini Team Recanati, 26.17) e da Sara Santinelli (Sef Stamura, 26.35).

L’allievo Marsel Provenziani (Avis Macerata) si impone nei 3000 metri in 9:19.67 su Alessandro Dottori (Grottini Team Recanati, 9:36.99) e Simone Cappa (Cus Camerino, 9:46.38). La vittoria femminile è di Beatrice Costantini (Avis Macerata) in 11:52.70. Nei 200 ostacoli Matteo Ghergo (Team Atletica Marche) sale sul gradino più alto del podio in 26.51 a precedere Alberto Tabarretti (Avis Macerata, 27.72) e Lorenzo Cristofanetti (Team Atletica Marche, 28.12). A vincere la gara femminile è Elettra Ruggiero (Falconara) in 30.01 sulle allieve Angelica D’Addario (Team Atletica Marche), seconda in 31.37, e Bianca Sulzer (Avis Macerata), terza in 32.40.

Sulla pedana del lungo maschile Luca Peroni (Team Atletica Marche) vola al personal best con 6.88. Tra le donne Ambra Compagnucci (Avis Macerata) salta 5.38 prevalendo su Martina Ruggeri (Fabriano) seconda con 5.35. Completa il podio la saltatrice in alto Elena Marchionni (Collection Atletica Sambenedettese) con il personale di 5.21. Nuovo primato all’aperto anche per l’allievo Alessio Collini (Collection Atletica Sambenedettese) che nell’asta sale a 4.10. Al femminile la junior Rachele Tittarelli (Avis Macerata) salta 3.20.