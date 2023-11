Megabox, che amarezza: "Un approccio pessimo"

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia cede tre punti preziosi sul campo della Uyuba Busto Arsizio, che sin qui non aveva mai vinto una partita. La squadra biancoverde perde la sua terza partita di fila in una settimana e scivola in classifica all’undicesimo posto a 7 punti, anche se ad una sola lunghezza dalla zona play-off: ma alle porte ci sono due difficili partite con Scandicci e in casa con la capolista Novara.

Così l’allenatore delle tigri Andrea Pistola: "Abbiamo avuto un approccio pessimo alla partita e una mentalità in campo deprimente. Non è nemmeno un discorso tecnico, che pure c’è e sul quale dobbiamo lavorare. Parlo di un discorso di atteggiamento, che mi aspetto diverso soprattutto a partire dalle giocatrici più esperte. Abbiamo preparato cose in settimana che poi in campo non sono state fatte, nonché manifestato insicurezze e mancanza di determinazione che non possiamo permetterci". Busto Arsizio le tigri hanno subito la maggiore determinazione delle avversarie per tutto il primo e il terzo set, mentre nel secondo parziale pareva che la partita potesse prendere un’altra direzione: le tigri hanno condotto anche di cinque lunghezze prima di farsi riagganciare e superare a quota 18 e poi cedere nel finale punto a punto 26-24. Le padrone di casa, con un sestetto giovanissimo in campo, hanno fatto valere la loro maggiore voglia di vincere e un entusiasmo che ha contagiato tutto il gruppo, trovando una Bracchi MVP e importanti contributi da altre giovani talentuose come Piva, Sartori, Carletti, Frosini e Giuliani, bene orchestrate da Boldini. Ora il calendario propone alla Megabox Ondulati del Savio la trasferta sul campo della Savino Del Bene Scandicci, in programma domenica 12 novembre alle 19.30 in diretta su Sky Sport Arena. Dopo tre sconfitte di fila è ora di rialzare la testa.

b.t.