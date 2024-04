Megabox. Kosheleva dice addio al volley: "E’ stato bello»

La fuoriclasse russa Tatyana Kosheleva, capitana della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, ha annunciato sul suo profilo Instagram il ritiro dalla pallavolo giocata. Queste le parole di saluto della campionessa: "Ho trascorso tre stagioni alla Megabox come giocatrice e ho vissuto tre anni nella bellissima Vallefoglia, circondata da persone interessanti, cultura straordinaria e natura unica. Eventi indimenticabili e momenti impagabili vissuti insieme rimarranno per sempre nel mio cuore! È stato un orgoglio speciale per me essere il capitano della squadra, dove ho giocato al fianco di compagne così brillanti e talentuose. È stata una gioia vedere gli spalti pieni di tifosi, persone con gli occhi lucidi, che hanno condiviso con noi vittorie e sconfitte, che continuano a seguire il club e a credere nella squadra in ogni circostanza. Sono grata al mio club per la fiducia, per la convinzione, per l’infinita voglia di crescere e svilupparsi. Ringrazio il presidente Ivano Angeli per la sua idea straordinaria e per le opportunità che offre agli atleti, alla società e all’intera regione. Auguro alla società e alla squadra di raggiungere i suoi obiettivi e di salire sul palcoscenico europeo. Grazie!".

Così si è espresso il presidente Ivano Angeli: "Avere avuto con noi per tre anni Tatyana Kosheleva è stato molto importante. Una campionessa come lei ha sposato un progetto appena nato, credendo in noi ed entrando subito a far parte del nostro gruppo come una vera leader, in campo e fuori dal campo. La sua presenza e la sua esperienza ci hanno aiutato a crescere, assieme abbiamo raggiunto risultati importanti stabilizzando la nostra società nella massima serie. Resta tra noi un legame forte e un grande affetto per le emozioni e i successi vissuti assieme". Dal 2021 è cominciata la sua nuova avventura italiana in A1 con la Megabox, con la quale ha disputato tre stagioni nelle quali la squadra biancoverde ha consolidato la sua posizione nella massima serie e, nel campionato appena concluso, conquistato i play-off per la prima volta nella sua storia.

b. t.