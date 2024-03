Memorial Duran, cresce l’attesa. Cristofori-Jankovic è il match clou

Venerdì 29 marzo al Palapalestre la 23^ edizione del Memorial Carlo Duran irromperà sulla ribalta sportiva della città con l’ormai tradizionale doppio appuntamento pomeridiano e serale, al quale gli appassionati potranno presenziare con un unico biglietto (20 euro la tribuna, 30 il bordo ring) valido sia per i sette match dilettantistici delle 8 che per i cinque professionistici delle 21.

Quest’anno il programma elaborato da Massimiliano Duran porrà al centro dell’attenzione specialmente il medio Nicola Cristofori, il beniamino del pubblico ferrarese e già campione nazionale e del Mediterraneo, che rientra tra le sedici corde dopo quasi due anni di assenza per i postumi di un grave incidente stradale.

Con le unghie e con i denti il ragazzo si è rimesso in sesto, dimostrando un coraggio e una forza di volontà veramente non comuni, quando molti lo davano già perso per il pugilato. Le ultime notizie lo descrivono invece oggi in piena forma e persino più determinato di prima, decisissimo a recuperare il tempo perduto. Certo, avrà bisogno del caloroso sostegno di amici e tifosi, perché il suo avversario Jankovic non è da sottovalutare e soprattutto non c’è migliore viatico, dopo il buio momento da cui è uscito, che sentirsi circondato dall’affetto e dalla stima di Ferrara.

Nel sotto-clou, derby rovente dei pesi gallo tra il padanino Guerrini e il pugile di Roberto Croce, il forte Sapone.

La combattività e la potenza di entrambi i giovani e promettenti protagonisti fanno presagire un combattimento denso di emozioni. Saliranno poi sul ring due volti già noti al pubblico nostrano: il supermedio Alexander Ciupitu e il superwelter italo-argentino Federico Schinina, entrambi nelle alte posizioni delle graduatorie tricolori, che se la vedranno rispettivamente con i belgradesi Dragisic e Saciri, nella speranza di arrivare presto alla sfida per il titolo italiano. Infine, si prevede una vera battaglia tra il piuma di Alto Reno, Basile, opposto al marocchino di Brescia El Ghouyal, recente non facile rivale di Ahmed Obaid. Nel corposo programma dilettantistico, in cui la Pugilistica Padana sfiderà una rappresentativa della Liguria, un interessantissimo fuori-programma femminile con il derby estense a livello di pesi mosca tra due ragazze di rilevante talento e destinate ad una brillante carriera: la padanina Rosalinda Forzano ed Electra Mormando della Ferrara Boxe. Inoltre, impegni da 1-X-2 per tre giovani della Pugilistica Padana con future mire professionistiche: i welter Ali Vandevit e Hassen Atia e il medio Giacomo Mistroni, opposti nell’ordine a Boschi, Trivino e Villino.

Gualtiero Becchetti