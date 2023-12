Memorial Salvemini, trionfa la Sogese. Librizzi, Naldi e Colucci i più veloci

La Sogese Record Team conquista il tradizionale memorial Salvemini, giunto all’edizione numero 31 e disputato all’interno della piscina intitolata alla memoria di Camen Longo. La società del presidente Armando Ballotta si impone con 4.813 punti, lasciandosi alle spalle Cus Bologna e Guardia di Finanza Modena.

Oro per Luca Librizzi (50 apnea, 50 e 100 monopinna senior), Anita Naldi (50 e 100 pinne esordienti B2), Luca Colucci (50 e 100 pinne senior), Aurora Pecce (50 e 100 monogomma esordienti A1), Matteo Vinci (50 e 100 monogomma esordienti A1), Laura Merighi (50 monogomma e 100 pinne esordienti A2), Lucilla Cultraro (100 monogomma esordienti A2), Angela Trevisani (200 e 400 velosub assoluti); Filippo Naldi (50 apnea assoluti) e Nicolas Marcovecchio (50 pinne assoluti).

E il Cus Bologna guidato da Veronica Arrighi? In prima categoria doppio oro per Giulia Savino (50 e 100 pinne), oro per Vittoria Rizzello nei 50 mono e argento nei 50 apnea; due argenti per Alejandro Lopes Quispe nei 50 e 100 monopinna; argento per Irene Orlandini nei 50 pinne e bronzo nei 100 pinne e argento per Alice Falchi nei 50 pinne. In seconda categoria Caterina Andreoli è argento nei 100 mono e di bronzo nei 50 apnea e 50 mono, mentre Caterina Faccioli è d’argento nei 50 mono e bronzo nei 100 mono. In terza categoria doppio oro per Damiano Palleschi nei 50 apnea e 50 mono. Negli assoluti, nei 50 pinne, oro e argento per Petra Biondi ed Elena Rossi. Nella stessa categoria Martina Cesari e Simone Ravagli sono d’argento e di bronzo nei 100 velosub. Doppio oro, nei 1500 monopinna, per Emma Musolesi e Christian Degli Esposti.

Non vanno piano nemmeno i giovanissimi con la tripletta d’oro di Mattia Spataro nei 50 e 100 pinne e 50 monogomma.

C’erano il presidente regionale Fipsas Mauro Tini, in consigliere per il pinnato e attività subacquea Alberto Chiusoli e, per l’associazione delle Vittime del Salvemini, Franco Corazza, papà di Laura, scomparsa in quel tragico 6 dicembre 1990.