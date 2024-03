Mens Sana Runners trionfa alla ‘Scarpinata di Primavera’ di Siena

La sezione Runners della Mens Sana sul podio della 47esima edizione della ‘Scarpinata di Primavera’, la gara competitiva di 13 km andata in scena a Siena. La squadra biancoverde, con 34 partecipanti, si è classificata al primo posto della competizione inserita nel circuito Campionato provinciale Corse su strada. Tra i podisti biancoverdi anche coloro che hanno partecipato al percorso non competitivo di 7 km. "Siamo molto orgogliosi del risultato – commenta Pietro Giannitti, direttore di sezione della Mens Sana Runners –. L’energia e la forza del gruppo sono le caratteristiche più importanti della sezione. La prossima tappa ci vedrà impegnati domenica nella gara che si svolgerà in centro, il 7 aprile toccherà alla competizione di cui è capofila proprio la Polisportiva".