Meoni campione mondiale

Niccolò Meoni si è laureato campione del mondo di bodybuilding anche nel circuito agonistico "Asi Coni". Questo il verdetto del recente "Body Building World Championship" andato in scena pochi giorni fa ad Apricena, in provincia di Foggia. Una manifestazione che ha visto confluire in Puglia alcuni fra i migliori bodybuilder internazionali che si sono sfidati nelle varie categorie.

Alla fine la vittoria è andata al ventiseienne pratese, seppur con qualche apprensione in più rispetto al solito a causa di alcune decisioni da parte della giuria che non sembrano averlo convinto sino in fondo.

"L’importante se non altro è aver raggiunto il risultato prefissato – ha commentato Meoni a proposito del successo – ero convinto di vincere, perché si trattava di una gara prestigiosa e avevo lavorato duramente per prepararmi al meglio. La condizione fisica era importante e il duro lavoro alla fine ha pagato, nonostante tutte le difficoltà". Dopo aver vinto di tutto in piena pandemia, fra il 2020 e il 2021, Meoni si era concesso alcuni mesi di pausa per ricaricare le batterie. Era tornato in pista alla fine del 2022, centrando subito una serie di piazzamenti sul gradino più alto del podio. E ha mantenuto questi standard anche nei mesi scorsi, fino ad oggi.

Aveva ad esempio inaugurato il 2023 con un primo posto ottenuto la scorsa primavera durante il "Gran Prix International Biagio Filizola" a Sapri, per poi laurearsi campione europeo di bodybuilding IBFA.

Nelle scorse settimane si era inoltre aggiudicato un altro titolo iridato", salendo sul gradino più alto dell’"IBFA World 2023" andato in scena a Pomezia. E dopo la vittoriosa trasferta pugliese, la sua priorità sarà quella di preparare le prossime sfide. Con il suo obiettivo che resta ad ogni modo quello di sempre: confermarsi su questi livelli, incrementando ulteriormente un palmarès già ricco ma che può diventare ancora migliore.

"Sono soddisfatto del rendimento evidenziato in questa stagione – ha chiosato Meoni – ho partecipato a competizioni impegnative e ho ottenuto riscontri più che positivi. Per quel che mi riguarda, a breve inizierò a pensare alle prossime uscite. Fino a quando avrò questa ’fame agonistica’, continuerò a gareggiare.

Giovanni Fiorentino