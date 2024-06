Mercato dilettanti. Abbuffata Bagnolese: sei acquisti in un colpo

Ben sei nuovi giocatori per la Bagnolese, che sta costruendo la rosa per il prossimo campionato di Promozione. Partiamo dalla porta: arriva Marco Ghiretti, classe 1997 che era una bandiera della Fidentina. Lì ha giocato negli ultimi 9 anni tra Promozione ed Eccellenza. Poi la difesa: sempre dalla Fidentina arriva Gianmarco Spagnoli, centrale del 1995 (era nella società parmense da ben 11 anni). Sempre in difesa ecco per la corsia di sinistra Simone Pozzi, classe 2005 ex Arcetana, che nel 2022-23 era già stato a Bagnolo nella Juniores Nazionale. Il quarto innesto è Nicola Zavaroni, mezzala del 2000 in arrivo dal Montecchio. Sempre dai giallorossi proviene il quinto colpo: Luca Bevilacqua, attaccante del 2003. Proprio contro la Bagnolese, nell’ultimo turno di Eccellenza, ha siglato una doppietta pesante. La sesta novità riguarda il centrocampo: Saimon Xhuvelaj, classe 2003 che proviene dall’Arcetana e lo ricordiamo anche in Promozione col Baiso/Secchia. In casa Vianese (Eccellenza) novità che riguarda la Juniores regionale: il nuovo allenatore è Manolo Ariosi, reduce dal campionato di Seconda categoria alla guida dello United Albinea. Il preparatore dei portieri sarà Giuseppe Dei Forti, che oltre ad occuparsi dei portieri della Juniores sarà impegnato al fianco di Nicolò Arata in prima squadra. Tornando in Promozione, triplice salto dalla Juniores alla prima squadra in casa Campagnola. Saranno stabilmente nel pacchetto giocatori rosanero dei "grandi" la punta Alessandro Bellafronte (2005), Matteo Terzi, difensore del 2005, e Gennaro Cortese, centrocampista del 2006. Confermato il difensore del 1998 Youssouf Camara. Novità al Baiso/Secchia col difensore Gianluca Valmori: è un centrale del ’94 ex Castellarano. Riese operativa: preso il portiere Tommaso Tosi, classe 2003 dal Luzzara. Ritorna in rossonero Leonardo Cuoghi: è un difensore del 2002 che era al Terre di Castelli Nextgen. In Prima è molto attiva la FalkGalileo: ha preso il portiere del 2003 Marco Lanzi. Arriva dal Cadelbosco, che nell’ultima stagione lo aveva lasciato in prestito alla Reggio Calcio. Il Daino c’è e batte un colpo: Nicola Manzotti, classe 2002 reduce dall’esperienza col Celtic Cavriago. La Virtus Correggio prende Yuri Bondavalli, terzino sinistro del 2002 ex Riese (attaccante). Il Reggiolo ha preso Federico Tinazzo, punta del ’92. Colpo di peso, in Seconda, per gli Original Celtic Bhoys: arriva Aboubacar Sakho, calciatore offensivo del 2002 ex Masone. In Terza due novità al Gatta: ecco il ritorno dell’attaccante Davide Ghirelli, classe ’97 ex Puianello che a Gatta ha vinto il campionato di Terza nel 2020, e Luca Lugli (difensore del ’90 ex Carpineti).