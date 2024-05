Mezza Maratona da record, oltre duemila al via

Attesa e ‘sold out’ iscrizioni, per gli oltre duemila partecipanti alla Comacchio Half Marathon. Tutto pronto per l’edizione 2024 dell’evento podistico, organizzato quest’anno dall’associazione Ravenna Runners Club con il patrocinio del Comune di Comacchio, che catalizzerà l’attenzione di tutto il territorio comunale di Comacchio oggi. Una giornata di sport e festa collettiva che ha registrato il tutto esaurito su tutte le distanze previste, la mezza maratona 21.097 km, la 10 km competitiva e 10 km ludico motoria, circa 2400 iscritti complessivi. Testimonial dell’evento sarà Laura Fogli, ex maratoneta della nazionale italiana, comacchiese di nascita. Il programma della giornata di oggi prevede le operazioni di ritiro dei pettorali, per la mezza maratona, la 10 km competitiva e 10 km ludico motoria dalle 10 alle 17.30, in Antica Pescheria, mentre il ritiro dei pacchi gara dalle 10 alle 17.30 nel Piazzale Fattibello.

Si entrerà poi nel vivo della manifestazione con le varie gare. S’inizierà alle 15.30 con la partenza della maratonina a sei zampe ‘Dogs&Run’, un percorso di 1,5 km che si snoderà a partire da via dello Squero, passando per i Trepponti e ritorno a via dello Squero. Alle 18 la partenza della Comacchio Half Marathon e della Comacchio 10 km, sia competitiva che ludico motoria. Il percorso della mezza maratona ‘toccherà’ i luoghi più caratteristici del territorio, le valli, il centro storico, il lungo canale di Porto Garibaldi, fino a correre affiancati al mare Adriatico prima di tornare in città. La Comacchio 10Km, invece, darà la possibilità di correre nelle immediate vicinanze delle valli prima di rientrare in città e lungo i vicoli dei canali e dei ponti comacchiesi. A garantire la sicurezza sul percorso saranno, oltre la Polizia Locale e i Carabinieri Comacchio, anche ANC Emilia-Romagna, Protezione Civile Occhiobello, Protezione Civile Ostellato, Estense Dog, Protezione Civile Trepponti, Protezione Civile Ro Ferrarese.

A caratterizzare il tutto la medaglia dell’evento, consegnata agli arrivati delle gare, che vedrà protagonista la raffigurazione della ‘Croce Guardiana del Delta’. Attesi quindi migliaia di partecipanti, provenienti da diverse province e regioni. Nell’edizione 2023 nella mezza maratona, la vittoria tra gli uomini è stata dell’atleta keniano Maiyo Rodgers (Atletica Brugnera Friulintagli) con il crono di 1h04’41’’, mentre tra le donne la più veloce è stata l’atleta etiope Wolkeba Asmerawork (Asd Podistica Torino) tempo finale di 1h17’21’’.

Mario Tosatti