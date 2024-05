Mezza maratona di Pontassieve, classifica e foto dell’ottava edizione

Pontassieve, 1 maggio 2024 – La bellezza del territorio toscano ha fatto da cornice alla sfida mozzafiato che è stata l'ottava edizione della mezza maratona Città di Pontassieve. Organizzata con cura e passione dal GS La Torre, con il sostegno prezioso delle rinomate Cantine Chianti Ruffino, questa competizione ha dimostrato ancora una volta di essere un appuntamento imperdibile nel panorama podistico della regione. Con un percorso che si snoda tra continui saliscendi, i partecipanti hanno affrontato una sfida che ha messo alla prova non solo la loro resistenza fisica, ma anche il loro spirito di conquista.

Nonostante le difficoltà del tracciato, più di 260 podisti hanno preso il via, dimostrando un entusiasmo e una determinazione che hanno reso la giornata indimenticabile per tutti gli appassionati presenti. Nonostante le previsioni meteorologiche avessero annunciato scrosci imminenti, la pioggia ha risparmiato gli atleti, lasciando spazio a una gara avvincente e senza intoppi. Un vero sollievo per gli organizzatori e un ulteriore segno della fortuna che ha accompagnato questa edizione della mezza maratona.

Le premiazioni hanno visto la partecipazione anche del sindaco della Città Metropolitana, Dario Nardella, il quale ha voluto onorare con la sua presenza l'importanza di questa manifestazione sportiva per l'intera comunità. La presenza di una figura così autorevole ha conferito ulteriore prestigio all'evento, sottolineando l'importanza di promuovere lo sport e l'attività fisica anche a livello istituzionale. In conclusione, l'ottava edizione della mezza maratona Città di Pontassieve si è confermata una vera e propria gioia per gli amanti della corsa, regalando emozioni indimenticabili e confermando il suo ruolo centrale nel panorama podistico toscano. Un plauso agli organizzatori, ai partecipanti e a tutti coloro che con il loro impegno hanno reso possibile questo straordinario evento sportivo