Milano pesca la cinquina. Derby e vetta confermata

L’Asd Rugby Milano vince il derby contro l’Amatori Rugby alla quinta giornata e si conferma in testa alla graduatoria della Serie A maschile. Un successo per 24-18 meno largo di quanto potesse essere nelle attese, visto che in campo c’erano la capolista del girone 1 contro una delle formazioni ancora a quota zero, che proprio nel weekend hanno messo a segno il primo punticino in graduatoria lasciandosi alle spalle Parma, ora unica compagine che ancora non è riuscita a muovere un passo in avanti. Il successo consente ai milanesi di casa, al quinto successo su cinque, di restare davanti alla Iveco Cus Torino Rugby, ora a una lunghezza dalla vetta (22 punti contro i 23 dell’Asd) grazie al 47-7 contro il Rugby Parma che ha regalato ai piemontesi anche il punto di bonus.

L’altro derby lombardo del raggruppamento, quello tra il Rugby Calvisano e il Rugby Parabiago, è invece terminato con la terza vittoria consecutiva dei gialloneri, che dopo un avvio di campionato difficoltoso con due sconfitte di fila sembrano aver trovato la giusta quadratura in una squadra rivoluzionata rispetto alla scorsa annata. Il finale dice 26-15, punteggio dopo il quale Calvisano risale ulteriormente la china toccando quota 13 punti e scavalcando proprio i rivali di giornata a 11, entrambe comunque distanti dal bottino della capolista.

Giornata amara anche per il Cus Milano, che sapeva di andare incontro a un appuntamento molto complicato e pur giocandosela ha pagato dazio in casa della TKGroup VII Rugby Torino, vincente per 20-17 sul proprio campo. I torinesi tengono così il passo di Milano e perdono solo una lunghezza dai concittadini del Cus Torino, non avendo guadagnato il bonus. Occasione persa, al contrario, per la formazione ospite che inanella la sua seconda sconfitta in stagione e rimane a quota 15.

Domenica 19 novembre nuova opportunità per l’Asd Rugby Milano ospite a Parma contro il fanalino di coda, mentre il Cuys Milano ospiterà Noceto, Calvisano sarà in casa contro la TKGroup e Parabiago accoglierà l’Iveco Cus Torino.