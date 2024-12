Milano Premier Padel all’Allianz Cloud. Un derby tutto italiano apre il primo turno

Si alza il sipario sul grande spettacolo del Milano Premier Padel P1. In attesa delle star internazionali della disciplina - in campo da domani all’Allianz Cloud- ieri al GetFit Village di Via Pinerolo sono andate in scena le prime gare del tabellone di qualificazione maschile. In casa Italia ottimo esordio nel draw cadetto per Flavio Abbate e Giulio Graziotti, una delle coppie azzurre più prolifiche in termini di risultati nel 2024. I due hanno superato nettamente la coppia ispanico-portoghese Alba/Barbosa per 64 61. Successo prestigioso e in parte contro pronostico invece per Michele Bruno e Simone Iacovino, premiati con una wild card dagli organizzatori e vittoriosi sugli spagnoli Mercadal e Cabeza per 75 75. Avanzano anche Enzo Jensen Sirvent insieme allo spagnolo Martinez (61 64 a sorpresa sull’altro azzurro Alvaro Caruso e il francese Leygue) e Denis Perino con l’iberico Ruiz (63 64 su Emiliano Iriart e il portoghese Araujo). Gli azzurri vincenti ieri torneranno nella gabbia oggi, per conquistare l’accesso al tabellone principale. E nella giornata odierna comincerà il primo turno di quali femminili: in campo la comasca Giulia Sussarello.

Sono stati sorteggiati intanto i draw principali. Al maschile il numero 1 italiano Aris Patiniotis e il compagno spagnolo Moya esordiranno contro i più quotati Quesada e Rico. Primo turno interessante tra wild card: Lorenzo Di Giovanni e Riccardo Sinicropi sfideranno Marco Cassetta e lo spagnolo Solbes. Solo argentini e spagnoli favoriti per la vittoria finale a partire dai numeri 1 del seeding Coello e Tapia, seguiti da Chingotto e Galan. Tra le donne la “regina“ azzurra Carolina Orsi con la partner iberica Rodriguez affronterà il duo Fructuoso/Las Heras in un duello sulla carta molto equilibrato. La wild card bresciana Martina Parmigiani e Chiara Pappacena esordiranno invece contro Carrillo e Barajas. Favori del pronostico per le prime due coppie teste di serie, interamente spagnole, Josemaria/Sanchez e Triay/Fernandez.