Minguzzi, passa da Istanbul la strada per Parigi

Destinazione Parigi. Il lottatore Mirco Minguzzi, in forza al gruppo sportivo dei Carabinieri, ma cresciuto nel vivaio dell’Usil (Unione Sportiva Imolese Lotta) è in lizza per guadagnare un posto per i Giochi Olimpici in programma in Francia.

Il fratello dell’oro olimpionico, Andrea, allenatore del gruppo Fiamme Oro Imola è vicino all’ultimo impegno di qualificazione olimpica. L’appuntamento è previsto domani e venerdì a Istanbul in Turchia, dove, oltre alla lotta grecoromana saranno protagonisti il wrestling femminile e il freestyle. Saranno i primi tre posti che si qualificheranno per le Olimpiadi.

E Mirco, che da tutti viene chiamato Minguzzino, in omaggio anche al fratello Andrea, vuole ripercorrere le gesta di famiglia. Regalando a se stesso e alla sua Imola un’esperienza olimpica che varrebbe doppio.

m. m.