Missione compiuta: i Cavalieri vincono a Roma. Successo dei tuttineri, è l’ottava vittoria

Primavera

35

Cavalieri Union

61

PRIMAVERA: Loiacono; Negroni, U. Marocchi (cap) (20’ st Lo. Palombi), V. Marocchi (9’ st Giombetti), Zorzi (10’ st G. Di Giacomo); Morris, Triolo; V. Callori di Vignale, S. Callori di Vignale, Malaspina (17’ st Cesaretti); Custureri (5’ st Roscioli), Gasperini Zacco; D. Di Giacomo (34’ st Belcastro), Venturoli (10’ st Giunta), Pierini (10’ st Sbarigia). All.: Alverà.

CAVALIERI UNION: Pesci (7’ st Torri); Guidoreni, Marioni (22’ st Puglia), Nistri, Fondi; Magni, Marzucchi (7’ st Renzoni); Morelli, Reali (12’ st Pinzani Cappelli), Dalla Porta; Ciampolini, Attucci (12’ st Righini); Pesucci, Scuccimarra (7’ st Di Leo), Sansone (22’ st Rudalli). All: Chiesa. A disposizione: Sassi.

Arbitro: Chirnoaga (Roma).

Marcatori: p.t.: 10’ m. Nistri (tr. Magni); 16’ m. Scuccimarra (tr. Magni); 21’ m. Zorzi (tr. U. Marocchi); 32’ m. U. Marocchi (tr. U. Marocchi); 36’ m. Ciampolini (tr. Magni); 41’ m. Pesucci (tr. Magni) s.t.: 6’ m. S. Callori di Vignale (tr. U. Marocchi); 10’ m. Morelli (tr. Magni); 11’ m. Morris (tr. U. Marocchi); 16’ m. Righini (tr. Magni); 22’ m. Pinzani (tr. Magni); 26’ m. Righini (tr. Magni); 30’ m. Dalla Porta; 34’ m. Negroni (tr. Morris).

Serviva una vittoria per evitare soprattutto che la consapevolezza di potersela giocare con la corazzata Lazio portasse inconsciamente a sottovalutare compagini di minor spessore tecnico. E alla fine è arrivata, con un margine netto ma forse con qualche sforzo in più del necessario. Con il 61-35 imposto ieri in trasferta a Roma alla Primavera nella nona giornata di campionato, i Cavalieri Union hanno centrato l’ottavo successo in Serie A (in nove gare) consolidato il secondo posto in classifica e salutato nel migliore dei modi il già positivo 2023. Le mete di Nistri e Scuccimarra (trasformate da Magni) hanno consentito a capitan Puglia e compagni di partire al meglio, ma i locali non si sono persi d’animo e sono inizialmente riusciti a pareggiare. Sono servite le nuove mete di Ciampolini e Pesucci (e le relative trasformazioni di Magni) per chiudere il primo tempo in avanti, sul 28-14. Nella ripresa sono andati in meta anche i vari Morelli, Righini, Pinzani (tallonatore classe 2003, al suo esordio con la prima squadra, ndr) e Dalla Porta, consolidando il risultato. Anche se i rivali si sono confermato tutt’altro che morbidi, riuscendo alla fine ad agguantare un punto. "Dobbiamo ancora acquisire quella mentalità che ci deve portare ad affrontare ogni avversario come se fosse la Lazio – ha commentato coach Alberto Chiesa – ci stiamo guadagnando il rispetto di tutte le squadre. E per loro l’aver conquistato un punto è un successo. L’importante ad ogni modo era vincere". "Lazio 43, Cavalieri 39", recita la graduatoria del girone 3. Obiettivo del 2024 dovrà essere di mantenere questi ritmi, per poi giocarsi la vetta nel ritorno con i biancocelesti.

G.F.