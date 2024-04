Mondiale Superbike, nel team di Baldassarri c’è Fabrizio Cecchini

Novità che potrebbe dare un importante aiuto a Lorenzo Baldassarri per il Mondiale Supersport. Da questo weekend sul circuito di Assen infatti il centauro di Montecosaro potrà contare come capomeccanico su una figura di grande esperienza e competenza come Fabrizio Cecchini. Colonna portante del team Gresini per oltre 25 anni, Cecchini torna sul palcoscenico mondiale dopo aver interrotto il proprio rapporto con Aprilia a fine 2021 e conosce la nuova Ducati che il Balda sta guidando, per la prima volta in carriera, in questa stagione iridata. Cecchini infatti è parte integrante anche del team di famiglia, il Cecchini Racing Team, creato dal figlio Francesco ed impegnato nel CIV Supersport proprio con una Panigale V2. Sul tracciato denominato "l’Università della moto" prima gara questo pomeriggio alle 15.15 e seconda allo stesso orario domani, entrambe con diretta su Sky MotoGp.

Andrea Scoppa