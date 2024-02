Mondiale Supersport. Baldassarri: "Sono carico"

Sul suo tracciato preferito, Phillip Island in Australia, inizia nel weekend il Mondiale Supersport di Lorenzo Baldassarri. Comincia la seconda volta nella categoria e la prima su una Ducati. Dopo l’esperienza al piano di sopra, in Superbike, finita col 18° posto nella graduatoria finale e senza un contratto, il Balda è dovuto ri-scendere controvoglia. Con l’Orelac Team e la Ducati, il centauro di Montecosaro ha riacquistato il fuoco ed è pervaso da sete di rivincita. E chissà che non si possa sognare il titolo iridato nella categoria, d’altronde nel 2022 fu vice campione. "Sono carico – ci dice dall’Australia – e sì, sogno di poter lottare per il titolo, l’obiettivo sarà di finire tra i primi 3 in ogni gran premio. Non siamo ancora pronti, avendo fatto pochi test e non ho ancora trovato il miglior feeling". Tanta voglia di rivalsa. "Sì mia e dell’Orelac delusa dal trattamento avuto da Kawasaki. Io mi sono sentito una cavia da parte di Yamaha, pensavo credessero in me anche perché il finale era stato in crescendo (12° posto nell’ultima corsa, miglior piazzamento ndc). Avevo detto che non sarei più sceso in Supersport sentendomi da Superbike. La passione per la moto e per le gare ha prevalso sulle ingiustizie". Quali gli avversari più temibili? "Con la Ducati direi Montella e Huertas, con la Yamaha Manzi". Da segnalare che per l’eccessivo degrado dei penumatici, su indicazione del fornitore Pirelli, la Federmoto, l’associazione dei Costruttori e il promoter Dorna hanno imposto l’obbligo di fermarsi ai box per cambiare almeno la gomma posteriore. Ridotta a 18 giri la durata del gp.

Andrea Scoppa