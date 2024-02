Mondiale SuperSport. Caricasulo sfiora il podio. Curva letale per Debise

La prima gara dell’anno nel Mondiale SuperSport Next Gen, la classe intermedia della SuperBike, è agrodolce per la Ravenna che corre in moto nelle derivate di serie. Il team ravennate Evan Bros, sul circuito australiano di Phillip Island, è in lotta per il podio sino a metà gara, anzi, subito dopo il pitstop obbligatorio – l’organizzazione temeva che il nuovo asfalto rovinasse anzitempo le gomme – il nuovo pilota della squadra bizantina, il francese Valentin Debise, si sesto ma in realtà – quattro davanti a lui non si erano ancora fermati – alle spalle del solo battistrada, Yari Montella (che vincerà la gara) e davanti alla coppia Manzi-Schoetter, che poi completeranno il podio. Ma, forse tradito dalle gomme appena, montate Debise scivola alla curva 6 e vede sfumare un possibile podio, o sicuramente il quarto posto, visto che il transalpino non soffre mai nella prima metà gara, restando assieme senza fatica ai primi tre.

Il dolce della prima giornata è quello di Federico Caricasulo: il ravennate sulla sua nuova moto, MV Agusta, e con un nuovo team, Motozoo ME Air Racing, dopo un inizio difficile che lo vede scivolare al quattordicesimo posto, risale la classifica giro dopo giro, tanto da arrivare a guidare il plotoncino che insegue il podio. Alla fine il distacco è tanto, perché Caricasulo arriva con 16’’748 di distacco dal vincitore Montella ma il quarto posto è certamente un buon debutto. Ovviamente amareggiato il pilota di Evan Bros, Valentin Debise: "Sono partito bene, riuscendo a stare nel gruppo di testa. Abbiamo posticipato leggermente il pit stop rispetto ai piani, ed una volta tornato in pista mi sono trovato in un’ottima situazione. Nel tentativo di prendere margine sugli inseguitori sono caduto, e ovviamente sono dispiaciuto. In gara2 abbiamo un’altra occasione, partendo oltretutto dalla quarta casella, quindi resto motivato". Pur cadendo, Debise in gara2 parte dalla quarta posizione con Caricasulo quinto, visto che da questo primo gran premio cambiano le regole della pole position. La Superpole – Debise era quinto e Caricasulo ottavo – vale solo per gara1 mentre i migliori 9 tempi sul giro della prima gara ottengono le prime nove piazzole in gara2, seguono poi gli altri come da piazzamento nella Superpole.

u.b.