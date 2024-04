Mondiali di staffette alle Bahamas: in pista c’è anche la cussina Rami

Corri ragazza corri. Laura Elena Rami (nella foto) continua a correre verso quel sogno che si chiama partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Una presenza, quella della giovane atleta del Cus Bologna, legata non solo alle sue prove, ma anche a quella delle compagne. Laura Elena, quattrocentista allenata da Mirco Tonioli, sogna Parigi con la staffetta 4x400.

Ma per arrivare a Parigi, oltre a convincere i tecnici della Nazionale italiana, deve riuscire a staccare il pass olimpico.

Intanto, parte del suo sogno, si sta avverando. Avevamo lasciato la Rami con la speranza di essere nuovamente chiamata dalla nazionale italiana per partecipare poi, ai mondiali di staffette alla Bahamas. Laura Elena Rami, 21 anni, iscritta al terzo anno di Infermieristica all’Alma Mater Studiorum è riuscita nel suo intento.

Il primo raduno, allo stadio Paolo Rosi di Roma, ha destato ottime impressioni nei tecnici azzurri e Rami è stata convocata per i successivi raduni di Roma e Miami. E prenderà parte ai mondiali di staffette alle Bahamas. Un’esperienza incredibile per la pupilla di Margherita Mezzetti, massimo dirigente cussino per l’atletica leggera, perché Laura Elena avrà la possibilità di allenarsi a stretto contatto di gomito con Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Lorenzo Patta, campioni olimpici della 4x100, l’argento mondiale Roberto Rigali e le frazionisti di bronzo, all’Europeo, Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese.

L’evento del 4-5 maggio di Nassau, alle Bahamas, va sotto il nome di World Relays e offre, per le staffette migliori, la possibilità di volare ai Giochi Olimpici di Parigi. Il direttore tecnico della squadre nazionali, Antonio La Torre, ha selezionato 30 elementi, 15 uomini e 15 donne. Il programma vede una prima parte del raduno allo stadio dei Marmi di Roma, poi la partenza, venerdì, per Miami e il successivo passaggio a Nassau, il 2 maggio.