Mondiali nel segno della New Fashion Gia.Man. Dance. La scuola di Morrovalle conquista sei ori

Esistono le scuole di ballo ed esiste la New Fashion Gia.Man.Dance. L’associazione di Morrovalle è di un’altra categoria nella danza sportiva, lo ha ribadito pure il Campionato Mondiale Ido edizione 2023 che si è appena tenuto in Macedonia. I "fashioners" già in passato avevano conquistato medaglie nelle precedenti rassegne iridate, ma stavolta a Skopje gli ori sono stati sei, un exploit. E sono stati accompagnati da una new entry sul podio. Ancora una volta hanno impazzato Thomas Crucianelli e Arianna Zanconi, gli enfant prodige della scuola diretta dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. I due baby fenomeno hanno gareggiato esibendo prestazioni ai limiti della perfezione, impressionando favorevolmente tutti: non solo i giudici, ma anche il pubblico collegato in diretta streaming sul canale ufficiale della manifestazione, nonché i loro mentori Riccardo e Silvia. Nello specifico Thomas ha vinto la medaglia d’oro iridata nel Caribbean show dance e nella Bachata shine, in più si è messo al collo l’argento nella Salsa shine. In coppia Thomas e Arianna si sono invece laureati campioni del mondo in quattro categorie come Salsa, Bachata, Merengue e Caribbean Show Dance. Inoltre sono stati secondi nella Salsa shine duo. Risultati che confermano la straordinaria bravura dei due, sono infatti quattro anni che riescono ad imporsi al Campionato mondiale scalzando dal podio i seppur bravi parigrado spagnoli, cechi, italiani e soprattutto turchi. Questa volta però hanno fatto man bassa di medaglie. E non sono nemmeno stati "soli", perché la Fashion ha festeggiato pure grazie a Ludovica Nivella. La giovane di Porto Sant’Elpidio ha fatto furore e tripletta di argenti, sfiorando il trionfo in Bachata, Salsa e Caribbean show dance.

Andrea Scoppa