Mondiali, Teodori vince nel tiro dinamico

Fabio Teodori, di Godo, ha ottenuto la medaglia d’oro ai Mondiali con la Nazionale Italiana di Tiro Dinamico Sportivo, che si sono svolti dal 29 novembre al 10 dicembre in Thailandia, nella località Pattaya (temperatura 35° e umidità del 70%, per rendere l’idea). Teodori si è imposto nella categoria Super Senior - divisione Open. Al secondo e terzo si sono classificati due (favoriti) atleti di casa. All’inizio di questa settimana Teodori è stato ricevuto e premiato presso il Coni di Roma da rappresentanti del Governo e dal Presidente Internazionale del Tiro Dinamico Sportivo. Teodori ha partecipato in passato ai Mondiali degli anni 2012, 2015 e 2018. Nel 2018, sempre ai Mondiali con la Nazionale Italiana di Tiro Dinamico Sportivo, ha ottenuto la Medaglia d’Argento a squadre nella categoria Senior divisione open. Per tiro dinamico sportivo si intende ’la capacità di un tiratore di agire in sicurezza in un contesto e/o circuito prestabilito, utilizzando la tecnica di tiro più idonea in base all’esercizio che si trova ad affrontare’.