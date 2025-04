Monteriggioni trionfa nel derby contro Estra Siena Bsc con una rimonta spettacolare

Meritata vittoria del Monteriggioni nel derby con l’Estra Siena Bsc. Il successo è maturato nel primo inning supplementare: la formazione guidata da Vic Luciani è stata sotto fino alla sesta ripresa (1-0 al 3’ per il Siena, vantaggio poi allargato fino al 3-1 di fine quarto inning), ha poi superato i bianconeri nella settima (4-3), ha allungato nella prima parte del 9’ segnando un ulteriore punto, fino alla rocambolesca rimonta dell’Estra che ha portato agli extrainning.

La prestazione dei bianconeri è stata comunque un disastro. A pesare le prove incolori di giocatori cardine, come Paul Castillejos (2 strike out in battuta, nessuna valida e un errore di tiro a casa base in difesa). Si è fatta sentire sul monte di lancio dell’assenza di rilievi in grado di supportare il lavoro del partente Alejandro Fernandez Matos (7 riprese lanciate, 11 strike out, 4 valide e addirittura 120 lanci). Paulino Sanchez si è ben comportato nei primi due inning lanciati (ottavo e nono), mostrando però stanchezza al decimo; il rilievo del veterano mancino Cacciatore è durato tre uomini (2 basi ball, una valida concessa); Castillejos ha chiuso con uno strike out. Pochissime le valide dell’attacco.

I lanciatori del Monteriggioni hanno messo a segno 11 eliminazioni al piatto, 4 il partente Matteo Santoriello, 10 il rilievo Miguel Sacchi. Domenica, per l’Estra l’impegno con la Franchigia Firenze.