Mosaico, stagione da horror. Squadra retrocessa in B2

La sconfitta del Mosaico a Piacenza decreta la retrocessione aritmetica della formazione ravennate dalla B1 alla B2 con tre giornate d’anticipo. Il punteggio è pesante (3-0), mitigato da parziali onorevoli (22,16,23) che non tolgono la sensazione che, già da un po’ di tempo, il gruppo non credesse più nell’impresa. Un risultato molto negativo per una squadra partita con ambizioni di alta classifica che non ha mai ingranato la marcia giusta, nonostante il cambio di tecnico e di vari elementi della rosa.

La pallavolo femminile cittadina si ritrova ora con due titoli di partecipazione alla B2, entrambi in mano alla società Mosaico, cosa vietata dal regolamento, per cui la proprietà dovrà alleggerirsi di uno di essi (il mercato non manca), senza escludere un disimpegno completo della società. Da tempo retrocessa dalla B2 alla C anche l’Olimpia Teodora, che raggiungerebbe il Volley Academy e i Portuali, già presenti in categoria con loro formazioni. La situazione presenta un "vuoto di potere" che cerca nuovi progetti, peraltro già avviati, per essere riempito.

In B2 hanno conquistato la salvezza matematica anche Cervia e Massa Lombarda, due realtà neopromosse (le massesi all’esordio assoluto in categoria), che hanno sempre tenuto sottocontrollo la classifica, confermando la bontà del movimento nelle due località. Per la B maschile la Pietro Pezzi ha sprecato una buona occasione contro un Macerata salito al Costa con poche ambizioni (ampio turnover della rosa, con il forte palleggiatore Stella utilizzato all’attacco per alcuni tratti), ma in possesso di valori tecnici tali da riuscire a portare a casa il risultato pieno.

Il fondoclassifica del girone E non sorride ai ravennati: San Marino (21 punti), Forlì (20, con una partita in più) e PietroPezzi (19) si contendono l’unico posto disponibile per rimanere in B2.

I ragazzi di Rizzi saranno sabato prossimo a Potenza Picena (ottava in classifica, già salva, poi affronteranno le anconetane Sabini e Nef, rispettivamente terza e seconda.

Marco Ortolani