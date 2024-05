Moto: a Miravalle tappa per il trofeo Prestige. Gifting, Lupino, Tropepe e Lata tra i più attesi

Domani e domenica si disputerà sul circuito di Miravalle la terza prova del campionato italiano Prestige, organizzata dal Moto Club Brilli Peri e da FX Action. Parteciperanno i piloti della categoria Elite, la più elevata nel ranking nazionale, divisi nelle classi MX1 e MX2. Ad impreziosire il torneo si è aggiunta quest’anno la Ducati, che ha deciso di impegnarsi direttamente nel motocross ed ha scelto il Prestige per collaudare la nuova moto in vista del mondiale 2025. Data la rilevanza dell’evento, Rai Sport trasmetterà in differita le seconde manche della MX2 e della MX1 nella giornata di martedì. Per quanto riguarda la MX1 la partita è apertissima. Lo svedese Isak Gifting si trova a stretto contatto molti avversari, tra cui Giuseppe Tropepe e Alessandro Lupino. Per la MX2, in testa alla classifica a punteggio pieno c’è Valerio Lata (GasGas). Ma lo spagnolo Yago Martinez (TM) non intende mollare facilmente e i buoni risultati conseguiti lo autorizzano a puntare in alto. Nonostante l’infortunio alla spalla patito a Cingoli, Alessandro Manucci (GasGas) è ancora terzo in classifica.