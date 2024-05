Moto. Campionato italiano di velocità. Nicola Plazzi quinto nelle prove

Seconda tappa del Campionato Italiano Velocità al "Pietro Taruffi" di Vallelunga, in provincia di Roma. In gara anche quattro piloti ravennati, oltre ai tanti romagnoli presenti e candidati a vincere. In SuperSport 300 si è comportato ottimamente, nella sessione di prove libere, Nicola Plazzi, classe 2004, sulla sua Kawasaki del team faentino Mgim Corse. Il ravennate, autore di 10 giri nei 25’ in programma, ha ottenuto un ottimo quinto posto in 1’51’’895 a 542 millesimi dal primo, Emanuele Cazzaniga su Yamaha. Plazzi, alla fine del primo round di Misano, è quinto in classifica generale con 21 punti grazie al sesto e quinto posto (rispettivamente 10 e 11 punti) ottenuti sul circuito romagnolo nella prima prova stagionale del Civ. Nella classe superiore, la 600 SuperSport Next Gen che gareggia con le regole del Mondiale, Michael Canducci si è piazzato 28º nelle prime prove. Meglio di lui ha fatto Raffaele Fusco, 19º.

Il programma di oggi prevede le Qualifiche2 di SuperSport300 (ore 11,55) e SuperSport 600 NG (ore 10,25). Seguirà, poi, gara1 del weekend: alle 14,40 quella della 600 e alle 16,40 quella della SuperSport300. Domani, invece, prima delle 10 i warm up delle due categorie, mentre gara2 di SuperSport300 sarà l’ultima fatica di giornata per i piloti (l’inizio dei 12 giri è fissato per le ore 17). In precedenza, alle 15,30 si terrà la seconda prova di SuperSport600 NG.

u.b.