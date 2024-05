Moto, campionato italiano velocità Junior: doppio secondo posto per Matteo Mancini

Conclusa all’autodromo dell’Umbria di Magione la prima tappa del Campionato Italiano Velocità Junior. Il pesarese Matteo Mancini, classe 2011, già campione italiano 2022, si è messo in luce nella classe regina, riservata a moto con ruota 12 pollici, motorizzate con propulsori da 190cc, siglando il record della pista nelle prime qualifiche e il secondo miglior tempo nella super pole, nuova formula introdotta quest’anno che vede i piloti confrontarsi sul giro secco.

Dopo il secondo posto in gara uno, Matteo è scivolato a terra quando ra in testa a due cirve dal traguardo, ma viene "salvato" da una bandiera rossa data per un altro incidente che decreta la classifica al taglio del giro precedente, e che vede il pilota Leopard avanti di 0.08 secondi. Mancini torna a casa con due ottimi secondi posti e si prepara con ottimismo per il prossimo appuntamento di Ortona. Il pilota e tutta la famiglia ci tengono a ringraziare tutti i sostenitori, i suoi sponsor e il team FRT by M&M, senza i quali questo non sarebbe possibile.

l. d.