Moto club ravenna. Fondato nel 1903 oggi ha 420 soci

Il sodalizio motoristico ravennate è nato nel 1903 ed è stato fra i soci fondatori della Federmoto, costituita nel 1911. Oggi, sotto la presidenza di Gianluca Zanzani, il Mc Ravenna è sostenuto da 420 soci, quasi tutti attivi, fra cui 80 under 18 e 30 donne. Il più giovane tesserato è Kevin Guerra, che ha 5 anni, ovvero l’età minima per salire su una due ruote a motore. Il più anziano ne ha 70. Con la propria bici, scalpita anche Riccardo Rava, la ‘mascotte’ dei Tre Ponti. Compirà 4 anni a luglio. Mamma Jessica e il papà Nicola, esperto centauro, dovranno attendere ancora un anno per metterlo in pista. Dopo la prima tappa del campionato italiano di ‘flat track’, trofeo ‘Dust & Fun’, che si è disputata due settimane fa, le prossime gare ai Tre Ponti sono la tappa del campionato regionale Uisp di motocross il 26-27 maggio (150 iscritti) e la quinta tappa del campionato italiano di motocross per moto d’epoca del 6-7 luglio, dove sono previsti 170 piloti al via.