Moto - Crono Climber 2024. Frigo Babbi, che doppietta in Umbria

Buona la prima per il centauro ravennate Vitas Frigo Babbi, nel trofeo Crono Climber 2024. Dopo aver vinto anche nel ’23, il pilota di Ravenna inizia al meglio dei modi anche in questa stagione, risultando subito in testa dopo la prima tappa, corsa lo scorso weekend in Umbria, lungo il tragitto Deruta-Castelleone. Frigo Babbi, reduce dalla tappa del campionato austriaco di velocità in salita nel Landshaag, torna così alle gare di regolarità in salita e lo fa nel miglior modo possibile: nelle due prove di sabato sale sempre sul podio, ottenendo un 2º e un 3º posto in sella alla sua Suzuki GSX R 1000 R. Ma è nelle due gare di domenica che Vitas Frigo Babbi si supera, vincendole entrambe, volando in testa alla classifica generale con 86 punti contro gli 82 del secondo, Ferrara. Grande soddisfazione per il romagnolo, sempre con Anthony Lanzo ai box in qualità di capomeccanico per mettere a punto la moto preparata in ogni suo dettaglio da Tondo Garage e da quest’anno in gara col team BRS, Bottalico Riding School, di Maurizio Bottalico. "Sono davvero molto contento – spiega lo stesso Vitas Frigo Babbi – ho migliorato di oltre 20 secondi il mio personale su questa pista ottenendo un ottimo risultato e andare subito in testa alla classifica è una buonissima cosa. Mi sono trovato davvero bene con la Suzuki che ha reso al massimo: ora dovremo continuare così".

u.b.