Moto: Evan Bros ingaggia Carrasco. Debutto a Misano

È da un po’ di tempo che si piacciono e negli anni più di una volta l’entourage della spagnola Ana Carrasco, ha sondato la possibilità di salire sulla Yamaha del team – due volte campione del mondo in SuperSport600 – Evan Bros. E finalmente il matrimonio è arrivato, anche se non nel mondiale della classe intermedia delle derivate di serie, ma nel nuovissimo Campionato del Mondo (il primo ufficiale a tutti gli effetti) organizzato da Dorna in sei tappe, affiancando il paddock della SuperBike. Si correrà solo in Europa: debutto in casa al Misano World Circuit il prossimo 14 giugno, poi il 12 luglio a Donington in Gran Bretagna, il 9 agosto a Portimao, in Portogallo, il 23 agosto in Ungheria, ancora in Italia, sul nuovissimo circuito di Cremona il 20 settembre, per la grande conclusione (come tutta la SuperBike) il 18 ottobre a Jerez de la Frontera in Spagna.

Più che soddisfatto il team principal di Evan Bros, Fabio Evangelista: "La collaborazione con Ana Carrasco ci riempie di orgoglio: siamo sempre stati suoi fan. Vogliamo arrivare preparati al primo round a Misano". Nata a Murcia il 10 marzo 1997, la Carrasco può vantare un’esperienza quinquennale sia nel mondiale Moto3, dove ha gareggiato nella scorsa stagione, sia nel mondiale Supesport300, dove nel 2018 è diventata la prima donna a vincere un titolo mondiale. Vanta 7 vittorie in SuperSport300, cui vanno aggiunti anche 5 podi. Probabilmente avrebbe lottato per il titolo anche nel 2020 se non fosse stata fermata da un grave infortunio. "Sono davvero felice – spiega Carrasco – di poter annunciare questa nuova avventura. Sarò impegnata nel campionato del mondo femminile insieme all’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team, una delle squadre più forti del paddock Superbike, e l’obiettivo non può che essere quello di vincere delle gare".

u.b.