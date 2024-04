Moto. Frigo Babbi rallentato dal freddo nelle prove austriache

Prima uscita in stagione per il centauro ravennate Vitas Frigo Babbi, in Austria, per la Landshaag-St Martin, valida quale 1ª prova del campionato austriaco di velocità in salita. Frigo Babbi, che ha vinto ancora una volta il Trofeo Crono Climber in Italia nel 2023 – di fatto il campionato italiano di regolarità in salita – da qualche stagione si cimenta anche con la velocità sulle salite austriache con ottimi risultati. Tra l’altro parteciperà, il secondo weekend di giugno, alla gara dello Julbach, seconda e ultima prova del circuito d’Oltralpe. Questa volta il ravennate ha gareggiato in sella ad una Suzuki GSX R 1000 R (ma in Italia continuerà a correre con la Bmw S1000RR) sempre nella Superbike, con il fido Anthony Lanzo ai box in qualità di capomeccanico per mettere a punto la moto preparata come sempre da Tondo Garage. "Nelle gare di velocità – spiega lo stesso Frigo Babbi – mi trovo meglio con la Suzuki anche se devo dire che il maltempo l’ha fatta da padrone. Come best personale di giornata ho ottenuto 1’39’’ sugli oltre 3 chilometri e mezzo della salita: purtroppo il primo giorno le prove sono state sospese per incidenti, con temperature vicine allo 0º. Abbiamo saputo all’ultimo che dovevamo per forza effettuare almeno due prove prima della gara e con le gomme gelate non è stato facile. Visto il freddo, tutti siamo andati almeno 3’’ più lenti, ma sono comunque soddisfatto".

u.b.