Moto. Il bilancio del club Fagioli: "Un anno soddisfacente»

"È stata una stagione organizzativa e agonistica pienamente soddisfacente". Luigi Ciattaglia, presidente del moto club "Armando Fagioli" di Cingoli, evidenzia le risultanze dell’anno che sta declinando. Ciattaglia è al vertice del sodalizio motoristico cingolano da 44 anni, dopo i precedenti nove in cui è stato segretario. "Delle cinque gare organizzate – ricorda – due sono state gratificanti: per la spettacolarità dello svolgimento e l’afflusso del pubblico, il trofeo delle Nazioni di sidequadcross e il campionato italiano di motocross Junior hanno ottenuto successi ottimali". Anche il crossodromo Tittoni ha consolidato l’importanza del “Fagioli“. "Si può dire che la pista sia rinata – ammette Ciattaglia – grazie alla collaborazione di Luca Cherubini: l’impianto è perfetto per i servizi che garantisce, sempre molto numerosi sono i piloti, anche stranieri, che ci vengono per effettuare prove di allenamento". Già è abbozzato il programma delle competizioni di motocross in calendario per il 2024: 6-7 aprile, campionato regionale Fmi Marche-Umbria Mx1, Mx2, 125 cc, Mini; 27-28 aprile, campionato italiano Prestige Mx1, Mx2, più Pro Prestige femminile; 15-16 giugno, Trofeo Marche Uisp per tutte le categorie; 19-20 ottobre, Trofeo delle Regioni junior "Marinoni" e Trofeo Avvenire per debuttanti. "Il Prestige tornerà a Cingoli dopo diverso tempo, e diciotto – precisa Ciattaglia – saranno le rappresentative impegnate nel Trofeo delle Regioni che l’ultima volta in cui si è disputato al Tittoni ha destato consensi".

Gianfilippo Centanni