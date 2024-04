Motociclismo: a maggio l’evento da non perdere. Campionato Prestige. Attesa per Cairoli Il Moto Club Brilli Peri di Montevarchi si prepara per una stagione di alto livello con il Campionato Italiano Prestige e la presenza di Ducati e Tony Cairoli. Eventi sportivi e culturali attirano l'attenzione del pubblico e dei media.