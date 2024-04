Motociclismo. Dalla Porta cerca il bis. Pronto per Vallelunga

Lo scorso fine settimana è tornato a vincere una gara di respiro internazionale, a quasi un quinquennio dall’ultimo trionfo. E fra un paio di giorni, Lorenzo Dalla Porta ci riproverà, cimentandosi nella tappa di "Coppa Italia Velocità" fissata sul circuito romano di Vallelunga per dimostrare di aver ritrovato lo smalto dei bei tempi. Di certo, non si può dire che gli manchi la voglia di competere: in questo primo scorcio stagionale ha già corso in Supersport da "wild card" (ottenendo un quattordicesimo posto come miglior piazzamento) ha esordito nel Campionato Italiano Velocità (arrivando settimo) e si è cimentato anche nel Junior GP World Championship di Misano, vincendo la gara in rimonta.

"Stavo lavorando da cinque anni perché arrivasse questo momento – ha commentato il diretto interessato qualche giorno fa, ringraziando nel post-vittoria anche i tifosi per il supporto - dopo tanti sforzi e sofferenza, finalmente sono tornato sul podio sul gradino piú alto. Grazie a chi mi sta vicino e mi sostiene". In quest’ultimo caso aveva gareggiato da sostituto, reclutato in extremis dal GV Racing per una particolarità che dà ancora più sapore alla vittoria. Invece domenica, a Campagnano di Roma, correrà come di consueto con la Yamaha del Team Altogo. Un appuntamento che il pilota di Montemurlo e la sua scuderia sfrutteranno anche per mantenere il ritmo in vista della seconda sfida del CIV, che avrà luogo il mese prossimo. Avrà così un’opportunità in più per migliorare la confidenza con la moto, ma Lorenzo partirà comunque con i favori del pronostico e dovrà agire di conseguenza. Dovrà vedersela con avversari che ritroverà anche in campionato, come Roberto Farinelli del Black Flag Kawasaki. Un motivo in più per vincere e fare il bis, lanciando un chiaro segnale a tutti i rivali.

Giovanni Fiorentino