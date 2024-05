MOTOCICLISMO. Dalla Porta ottimo nelle libere. Oggi si fa sul serio a Barcellona

Le prove libere hanno fatto ben sperare: ha fatto registrare il terzo miglior tempo nella prima sessione e il secondo in quella successiva. E oggi, nella gara che inizia alle 16, Lorenzo Dalla Porta tenterà di vincere, per mantenere la vetta della classifica generale. Il pilota di Montemurlo prenderà parte alla terza corsa del Junior GP World Championship, cimentandosi come le altre due volte nella categoria "Stock" in sella alla Yamaha del GV Racing. Una gara che si terrà in Spagna, sul circuito di Barcellona: Lorenzo si presenta da leader della classifica iridata con 36 punti, davanti agli spagnoli Francisco Ruiz e Adrian Rodriguez.