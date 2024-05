Motociclismo. Dalla Porta ritrovato. Può di nuovo sognare

"Equipazo", ossia "grande squadra". Lorenzo Dalla Porta ha familiarità con la lingua spagnola, visto che soprattutto ai tempi del Motomondiale viveva di fatto a Maiorca. Ed è così che ha definito i meccanici e il team del GV Racing, dopo aver vinto la tappa di Barcellona del Mondiale JuniorGP, andata in scena due giorni fa. Un fine settimana perfetto quello del pilota di Montemurlo, che nella categoria "Stock" della competizione sembra essere tornato quella promessa di sicuro rendimento del quale si diceva un gran bene da giovanissimo.

In Catalogna si era mostrato competitivo sino dalle prove libere e già nelle qualifiche del sabato era riuscito a strappare la pole position. Tutto facile? Non proprio, perché una partenza non perfetta aveva fatto sì che perdesse qualche posizione durante la corsa, a beneficio dei rivali. Il quasi ventisettenne montemurlese non si è però scomposto e approfittando anche di qualche ritiro dei concorrenti è riuscito a riportarsi in testa e a trionfare. Per un successo dolcissimo: non solo perché è il secondo della stagione, ma soprattutto perché gli permette di consolidare sempre più il primato nella classifica generale: Lorenzo resta primo con 61 punti complessivi, ben venti in più del compagno di scuderia Mario Mayor. L’annata agonistica è ancora lunga e oltre allo Stock, Lorenzo sarà impegnato anche nel Campionato Italiano Velocità e (sporadicamente) anche nel Supersport, con il Team Altogo.

Su una cosa non sembrano però esserci dubbi: ha avuto l’umiltà di fare un passo indietro, non così scontato per chi si è comunque laureato campione del mondo Moto3 in carriera. E dopo essersi tolto di dosso un inevitabile strato di ruggine, Dalla Porta è tornato a vincere o a lottare per il podio, nel peggiore dei casi: la strada è quella giusta, toccherà a lui mantenersi su questi livelli per tornare a sognare il ritorno in Moto2 o l’approdo in Superbike nel 2025.

