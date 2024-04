Motociclismo. Dalla Porta torna a sorridere. Vittoria al Junior Gp di Misano

Un sorriso smagliante in mezzo ad un biennio di mezzi sorrisi e rimpianti: non sarà il Motomondiale, ma Lorenzo Dalla Porta ha mostrato di essere ancora iper-competitivo e di essere capace di vincere, se messo nelle giuste condizioni. Il pilota di Montemurlo ha partecipato a sorpresa al Junior GP World Championship di Misano in sella alla Yamaha. Ed è salito sul gradino più alto del podio, in un weekend galvanizzante in cui tutto è andato come ai bei tempi. Come in una favola, anzi: Dalla Porta, reduce da un settimo posto e da un ritiro nella prima manche del Campionato Italiano Velocità con il Team Altogo, era stato chiamato in extremis dalla GV Racing come sostituto per l’appuntamento della Stock nella Junior GP. E ha subito fatto rivedere sprazzi di quel talento che nel 2019 gli aveva regalato il titolo di campione del mondo della Moto3. Tutto come da copione? Non proprio, perché durante la corsa Dalla Porta è incappato in una penalità che rischiava di fargli perdere un successo annunciato. Dopo aver scontato il long lap ed essere ripartito dalla sesta piazza, il 26enne di Oste ha rimontato sino a tornare al comando, lasciando alle spalle il francese Andy Verdoia e il sudafricano Dino Iozzo. L’ultimo suo trionfo risaliva a poco meno di un quinquennio fa, in Moto3. E ora che il ghiaccio è stato rotto, Lorenzo può puntare in alto: aggiudicarsi il CIV e ben figurare nelle corse nel Supersport

G.F.