Motociclismo. Il 15enne Pagnini stupisce in Abruzzo

Tre politi in gara e soddisfazioni per l’Mc Racing di Riccione, team di motociclismo di Mattia Mancino e Carmelo Cavallo, nella finale del Cnv (campionato nazionale velocità), al circuito internazionale d’Abruzzo con ottimi piazzamenti per tutti e tre i suoi piloti: l’esordiente 15enne di Cattolica Omar Pagnini ha colto il suo miglior piazzamento da quando ha iniziato a gareggiare in aprile, arrivando quarto in gara 1. Non è riuscito a fare meglio della settima posizione in gara 2. Subito davanti a lui, sesta, la giovanissima Pavan. Si è classificato nono, Fabio Rizzi, che seppur esordiente in questa categoria è riuscito a chiudere quattordicesimo nella Superpole Race, tredicesimo in gara 1 e dodicesimo in gara 2. Risultanti che valgono al team riccionese la 13esima posizione.