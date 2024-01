Motociclismo. Il comacchiese Beccari in trionfo. Successo al campionato supercross

Simone Beccari, classe 2010, comacchiese doc, è il nuovo campione internazionale d’Italia Supercross 2023. Un risultato eccezionale sia per la giovanissima età sia per la difficoltà della disciplina. Con il suo fidato numero 90 sulla moto, il ragazzo ha ottenuto un successo straordinario che ha le sue radici in tempi lontani. La passione di Simone nasce, infatti, già all’età di 3 anni, quando i genitori, il giorno di Natale, gli regalano la prima mini moto. Il bambino non resiste e passa ore e ore su di essa, fino quasi a consumare la pavimentazione del giardino di casa.

Arriva, quindi, all’età di 6 anni, la prima moto "seria", da allenamento, una KTM 65cc. Da qui i primi weekend in pista e le prime lezioni di cross per migliorare sempre di più la tecnica. Nel 2017 la svolta: Beccari passa all’agonistica. Comincia con la sua amata Husqvarna. L’impegno, i sacrifici e la perseveranza iniziano a dare le prime soddisfazioni: nel 2019 arriva la vittoria del Campionato Regionale Veneto di MotoCross e del Campionato Regionale di Enduro 65cc, rivinti nelle stagioni 2020 e 2021.

Nel 2022 entra a far parte del Team Castellari, in cui il fondatore, Alberto Castellari, lo accoglie a braccia aperte. Cominciano così, le gare con la moto cilindrata 85cc e arriva ben presto una nuova vittoria nel campionato regionale Junior di Cross e di Enduro. Sono i prodromi alla stagione d’oro 2023: Simone partecipa al Campionato Italiano di cross, dove si posiziona dodicesimo a causa di una serie di sfortune tecniche della moto; prende anche parte al campionato regionale emiliano, classificandosi secondo per una manciata di punti.

La consacrazione è vicina e arriva domenica 12 novembre all’Eicma Milano: qui si svolge l’ultima gara del Campionato supercross, che Beccari porta a casa combattendo fino all’ultima curva. Il detto dice "La paura fa 90", ma Beccari in sella alla sua moto numero 90 di paura non ne ha.

