MOTOCICLISMO. Il Moto club Prato brilla a Castelnuovo

Moto Club Prato protagonista a Castelnuovo Val di Cecina. Nelle gare di enduro e minienduro valide come terza prova del Campionato 2024 e con al via oltre 300 enduristi e più di 70 minienduristi sono arrivati ottimi risultati per il club pratese, che nel minienduro ha ottenuto un secondo posto di squadra. Vittoria di Francesco Mattei su Yamaha 65 fra i Cadetti, a conferma della prima posizione nel campionato di categoria. Nella stessa classe podio pure per Pablo Vincenzi su Yamaha 65. Nei Debuttanti ottime prove per Clelio Pellegrini (Yamaha 65), secondo al traguardo, e Giovanni Lo Pizzo (Ktm 65), terzo sul podio. Tra gli Junior Achille Biancalani (Ktm 85) si conferma al terzo posto di categoria. Nell’enduro vittoria nella classe ultraterritoriale di Tommaso Donnini su Ktm 250 4T, secondo posto per Simone Guidarelli su Yamaha 250 2T nella Superveteran e ottimo terzo posto per Lorenzo Calabrese su Honda 400 4T nella territoriale 4T. Un altro bel risultato lo ha conquistato Cristiano Cinti al campionato italiano regolarità che si è svolto a Matelica, classificandosi secondo con la sua Morini bicilindrica.