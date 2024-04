MOTOCICLISMO PARALIMPICO - CAMPIONATO EUROPEO. Malagoli a due volti a Le Mans: prima un guasto, poi il successo in gara due

Emiliano Malagoli, il pilota amputato di Montecarlo, sul circuito mitico di Le Mans, è stato protagonista dei due estremi: prima ha dovuto gestire la rottura della pedana della sua moto; poi ha vinto gara due del campionato europeo. E, ora, sotto con la sua nuova avventura, il triathlon.

Tornando alla moto, in gara uno, Malagoli, partito dalla quarta posizione, ha dovuto alzare subito bandiera bianca alla prima curva a causa della rottura della pedana destra, dove si aggancia con la sua protesi. Il risultato? Zero punti e il podio ai suoi avversari. Proprio lui, però, con la sua storia, ha dimostrato che, dopo una tempesta, arriva sempre il sole. E, se nella vita incontriamo delle difficoltà, possiamo sempre tornare a lottare per i nostri traguardi.

Ecco, allora, subito la rimonta in gara due. Dopo un’ottima partenza e ripetuti sorpassi e i duelli con Martin Horky e Lorenzo Picasso, Malagoli ha recuperato punti importanti, piazzandosi sul gradino più alto del podio nell’European Handy Bridgestone Cup. "A Le Mans sono stato proprio sfortunato, ma sono riuscito ancora una volta a trasformare questa delusione – afferma il pilota lucchese – in tanta motivazione per dare il meglio di me in gara due e recuperare punti importanti per il campionato". I week-end di gara sono sempre carichi di emozioni, ma anche di sana competizione che, fuori pista, si trasforma in amicizia. Ora Malagoli si cimenterà in una nuova sfida.

"Sono – dice – totalmente concentrato sulla mia prima gara di triathlon nel campionato italiano a Civitanova Marche, il 26 maggio".

Massimo Stefanini