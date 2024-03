Motociclismo Superbike, domani il via. A Montmelò la prima gara iridata. Marco Gaggi è pronto per la sfida Il pilota fanese Marco Gaggi si prepara per la sua quinta partecipazione consecutiva al Mondiale Supersport 300. Domani inizia il Pirelli Catalunya Round a Montmeló, con Gaggi determinato a migliorare il decimo posto del 2023. Sostenitore di varie cause benefiche, Gaggi è pronto a dare il massimo in pista.