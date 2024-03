Motociclismo. Un weekend negativo per Baldassarri

"Un weekend molto difficile, ma che ci dà fiducia in vista delle prossime gare. Continueremo a lavorare sodo". La voglia di parlare è comprensibilmente poca, ma Lorenzo Baldassarri cerca di guardare avanti pensando positivo dopo il secondo appuntamento del Mondiale Supersport. Il Gran Premio di Catalogna, ha lasciato risultati negativi e rappresentato un passo indietro rispetto a come erano andate le cose in Australia (nono). Il team Orelac Racing sui suoi canali social confidava di lottare per i primi posti, invece il centauro di Montecosaro ha chiuso assai indietro gara1, appena 26°, quindi 16° la seconda corsa. Due piazzamenti che non hanno permesso di incamerare punti nella classifica generale. Il team manager della scuderia José Calero ha affermato: "Weekend di lavoro senza risultati diretti. Abbiamo detto ai piloti, Federico (Fuligni, in Superbike) e Balda, di calmarsi, continuare a lavorare e non disperare, che i risultati arriveranno". A metà aprile si correrà in Olanda.

Andrea Scoppa