Motociclismo, vittoria a Misano. Campionato italiano di velocità: splendido esordio di Ottaviani

Con una splendida vittoria in Gara1 a Misano, Luca Ottaviani ha inaugurato la classe Supersport 600 NG del CIV 2024. Un successo che conferma l’ottima condizione del pilota pesarese, in continuità con il grande lavoro svolto insieme al team Extreme Racing Service, che dopo la splendida doppietta dello scorso anno al Mugello, ha portato l’MV Agusta tre cilindri sul primo gradino del podio al debutto stagionale. Meno fortunata la seconda manche, quella della domenica, una banale foratura ha costretto il vincitore del sabato all’inesorabile ritiro. Disdette a parte, l’impatto con la nuova stagione è stato positivo, e il pilota ha concluso tutti i turni, warm up compreso, al primo posto. I venticinque punti della vittoria bastano per occupare la quarta posizione in classifica in un campionato che si è presentato come molto combattuto.

b. t.