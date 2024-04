Motociclismo, weekend lusitano. Mantovani a Portimao si conferma ottavo in classifica

Il campionato del Mondo MotoE è sceso in pista per la prima gara dell’anno 2024 a Portimao. Sui saliscendi dello storico circuito portoghese di Algarve, Andrea e il Team hanno lavorato intensamente per carcare la giusta messa a punto della Ducati elettrica V21L. Il centauro emiliano insieme al capo tecnico Ramon Forcada hanno trovato il miglior setup con un miglioramento progressivo, tant’è che in gara 1 Mantovani è passato sotto la bandiera a scacchi in settima posizione. In gara 2 l’ulteriore step del ferrarese ha permesso di ottenere il miglio tempo sul giro nel week-end, chiudendo in 9° posizione ad 1,5 secondi dal gruppetto di testa. Due ottime prestazioni, considerando anche che Andrea aveva visto il tracciato una volta nel 2015. Dopo Portimao, Andrea occupa l’ottavo posto in classifica.