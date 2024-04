MOTOCROSS D’EPOCA. Orbati e Caselli protagonisti a Miravalle

MONTEVARCHI

Grande successo per la seconda prova del campionato italiano motocross d’epoca, disputata sabato 20 e domenica 21 aprile al crossodromo di Miravalle, con la partecipazione di oltre 160 piloti. Le vittorie portano la firma di Civitarese (CZ – A1), Trollo (Cheney – A2), Graziani (Maico – A3), Romano (TGM – B1), Galligani (Villa – B2), Chiappa (Maico – C), Marescalchi (Yamaha – D1), Soldà (Husqvarana – D2), Iseppi (Kawasaki – D3), De Cecco (Yamaha – E1), Ceci (Yamaha – E2), Bonardi (Cagiva – E3), Montalbini (Honda – E4), Pesce (TM – E5), Marini (Honda – Evo 1), Miani (Kawasaki – Evo 2), Targhetta (Gori – F1), Doccioli (Aprilia – F2), Credi (Honda – G1), Tramaglino (Honda – G2), Lebus (Honda – gr. 4). Applausi e apprezzamenti hanno accompagnato le prestazioni dei 78enni Colombari (Moto Guzzi) e Quarin (Suzuki) e dei 73enni Icardi (KTM) e Rossi (CZ). Per quanto riguarda i piloti di casa, le migliori prestazioni sono dell’aretino Alessandro Orbati (Villa) e dal portacolori del Brilli Peri, Stefano Caselli (Honda). Orbati si è classificato secondo nella categoria C, per moto oltre 125 antecedenti al 1979 e per piloti over 45, ma mantiene la tabella rossa di leader del campionato italiano che aveva conquistato in Liguria. Caselli, si è classificato terzo nella categoria D3, per moto oltre 125 di almeno 39 anni, per piloti over 39. Prossimo appuntamento il 5 maggio con il campionato toscano.