Motocross, il pilota. Van Donninck sulla pista del San Pacifico

In vista delle prime prove del Mondiale MxGP che inizierà in Argentina, il pilota Brent Van Doninck ha scelto il crossodromo San Pacifico per scaldare il motore della Honda 450. L’impianto è gestito dal MotoClub Settempedano, presieduto da Danilo Marasca. Van Doninck fa parte del team JM dell’ex campione del mondo della classe 500 Jecky Martens. L’anno scorso ha disputato una prima parte di stagione positiva, entrando più volte nella top ten del campionato del mondo MXGP. Poi è caduto nel GP della Lettonia e si è lussato l’anca. Sullo stesso tracciato si è allenato anche il settempedano Andrea Procaccini.