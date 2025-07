Motocross, Mannini al ’Mundialito’. Nuova sfida per il giovane pilota

E ora è arrivata anche la convocazione in nazionale per Niccolò Mannini, il pilota senese di motocross che sta conducendo una brillantissima stagione a livello internazionale. Il sedicenne driver ufficiale del marchio pesarese TM vestirà la maglia azzurra nel prossimo fine settimana, in Francia, a Romagné, piccolo comune della Bretagna, dove si disputerà, in prova unica, il mondiale junior, ribattezzato, nell’ambiente, ‘mundialito’. Dalla Federmoto, che ha stilato la lista dei convocati, un riconoscimento, dunque, del valore di Niccolò che sta mettendo in campo, a suon di prestazioni. L’ultima, in ordine di tempo, l’ha sfoderata in Inghilterra, a Matterley Basin, una delle piste-simbolo del motocross continentale, nella decima e terzultima prova del campionato europeo, classe 125.

Qui Mannini è tornato sul podio, posizione gli mancava da qualche gran premio, occupando la terza posizione assoluta, e dimostrando la sua capacità di essere competitivo sui terreni più difficili. "Le qualificazioni sono andate molto bene – racconta Niccolò –, abbiamo poi disputato la prima manche su un terreno molto duro, secco. Sono riuscito a guadagnare alcune posizioni rispetto alla partenza, a metà gara ho un po’ perso il ritmo, ho chiuso al quarto posto. In gara 2 – prosegue il giovane pilota senese – abbiamo trovato tanto fango, la pista è stata irrigata proprio per ammorbidirla, e in quelle condizioni mi sono sentito ancora meglio".

Qui l’innata modestia di Niccolò gli impedisce di raccontare ciò che non è sfuggito ai tecnici e cioè le velocissime e spettacolari traiettorie esterne, lungo i grandi tornanti del tracciato britannico, sulla quali ha effettuato numerosi sorpassi e costruito un terzo posto che lo ha proiettato sullo stesso gradino del podio. "Sono molto contento, è stata una grande soddisfazione", il commento sempre sobrio di Mannini che ora è pronto per l’impegno iridato.

Diego Mancuso