Motocross: oltre 160 i piloti presenti. Campionato d’epoca. Si corre a Miravalle

MONTEVARCHI

Al via la stagione 2024 del Moto Club Brilli Peri di Montevarchi. Oggi e domani partenza dal sapore antico al circuito di Miravalle, dove andrà in scena il campionato italiano motocross d’epoca, che per il secondo anno consecutivo torna nel Valdarno, portando con sé un ricchissimo patrimonio di storia delle due ruote a motore. Saranno oltre 160 i piloti presenti in sella ad autentici gioielli dell’industria motociclistica. E anche tra i conduttori figurano personaggi di spicco come il piemontese Gianfranco Colombari, che con i suoi 78 anni sfiderà l’età in sella ad una Moto Guzzi da lui personalmente preparata. Numerosi i rappresentanti della Toscana, idealmente rappresentati dall’aretino Alessandro Orbati, 49 anni, pluricampione italiano e subito vincitore del primo round del tricolore 2024 a Pieve di Teco, in Liguria.

Per l’occasione, viste le esigenze tecniche delle moto d’annata, ci sarà un tracciato più scorrevole in modo da consentire confronti più spettacolari. Il programma si aprirà oggi alle 14 con le prime sessioni di prove che andranno avanti fino alle 18. La giornata di domani sarà intensa, con tutte le manche dalle 10 alle 18. L’ingresso sarà comunque sempre libero.